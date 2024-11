Sthefany Brito revela decisão após separar de Alexandre Pato Sthefany Brito revela decisão após separar de Alexandre Pato Bebê Mamãe|Do R7 23/11/2024 - 00h48 (Atualizado em 23/11/2024 - 00h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sthefany Brito e Alexandre Pato

A atriz Sthefany Brito revelou uma decisão que tomou após o fim do seu casamento com o jogador Alexandre Pato. Eles se casaram 15 anos atrás em uma grande cerimônia que, na época, virou notícia em todo o país. Porém, o casamento durou apenas novem meses e 13 dias. Atualmente, Pato é casado com a apresentadora Rebeca Abravanel com quem tem o pequeno Benjamin de 10 meses. Já Sthefany é casada com Igor Raschkovsky com quem tem o Antônio Enrico, quatro anos, e Vicenzo, dois meses.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Yudi Tamashiro anuncia que será pai! E esposa exibe a gestação:

Enzo Celulari mostra o irmão bebê e encanta: “orgulho”

Andressa Ferreira revela se está grávida de Thammy e mostra foto