Sthefany Brito revela novidades sobre a chegada do caçula Sthefany Brito mostra fotos e conta se o caçula já nasceu ou não! Bebê Mamãe|Do R7 08/09/2024 - 13h30 (Atualizado em 08/09/2024 - 13h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Sthefany Brito mostra fotos e conta se o caçula já nasceu

A atriz Sthefany Brito publicou uma sequência de lindas fotos e aproveitou para dizer se o seu bebê já nasceu. No último mês de março, a famosa anunciou que a família ganharia mais um membro. A notícia da gravidez foi feita junto com o resultado do Chá Revelação que apontou que um outro garotinho estava a caminho.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Sthefany Brito mostra fotos e diz se o caçula nasceu: “filhos juntos”

• Maisa visita Helena, 3ª filha de Neymar, e posa com ela e Kimberlly

• Suzane Von Richthofen exibe filho e Marina revela ligação com ela