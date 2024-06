Sthefany Brito revela o nome escolhido para o seu segundo filho

Alto contraste

Sthefany Brito revela qual o nome escolhido para o seu segundo filho

A atriz Sthefany Brito revelou qual será o nome de seu segundo herdeiro. Casada com o empresário Igor Raschkovsky, desde agosto de 2018, eles são pais do menino Antônio Enrico, de três anos. Em março deste ano, a artista anunciou, na companhia do marido e do primogênito, que a família estava aumentando.

