Sthefany Britto faz festa de aniversário maravilhosa pro filho Sthefany Britto faz festa de aniversário maravilhosa pro filho Bebê Mamãe|Do R7 07/11/2024 - 22h29 (Atualizado em 07/11/2024 - 22h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Festa de Aniversário do Filho de Sthefany Britto

A atriz Sthefany Brito celebrou os quatro anos do seu primogênito Antônio Enrico com uma festa maravilhosa! O menino é fruto do seu casamento com o empresário Igor Raschkosky. Juntos, eles também são pais do bebê Vincenzo de quase dois meses.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Gêmeas de Joaquim Lopes posam com malas e mãe diz: ‘fugir’

Esposa de Daniel e as 3 filhas posam em cima de árvore

José Loreto mostra viagem de férias com a filha com Débora