Suposta filha de Leonardo revela situação delicada e faz desabafo Suposta filha de Leonardo revela situação delicada e faz desabafo Bebê Mamãe|Do R7 13/11/2024 - 00h48 (Atualizado em 13/11/2024 - 00h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suposta filha de Leonardo falando de situação que passou

A suposta filha do cantor Leonardo, Dyane Acácio, revelou que foi pega de surpresa com uma situação muito delicada. E ela desabafou sobre isso e o que está tentando fazer para resolver o ocorrido. Dyane busca realizar o teste de DNA com o sertanejo a fim de comprovar que é filha dele.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Daniel Cady mostra pescaria com suas gêmeas com Ivete

Aretha Oliveira revela se é menino ou menina e escolha do nome

Ex de Wanessa Camargo revela susto com o filho mais novo