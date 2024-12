Suposto filho de Gugu comemora e fala do resultado do DNA Suposto filho de Gugu comemora e fala do resultado do DNA Bebê Mamãe|Do R7 01/12/2024 - 10h28 (Atualizado em 01/12/2024 - 10h28 ) twitter

Suposto filho de Gugu comemora

O suposto filho do apresentador Gugu Liberato, o empresário Ricardo Rocha, respondeu sobre o resultado do teste de DNA. Ricardo está no processo para realizar o teste de DNA com a mãe e o irmão do apresentador. Agora, ele contou se este resultado já saiu e comemorou.

