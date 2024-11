Suposto filho de Gugu posa com carros de luxo após DNA e fala Suposto filho de Gugu posa com carros de luxo após DNA e fala Bebê Mamãe|Do R7 24/11/2024 - 10h28 (Atualizado em 24/11/2024 - 10h28 ) twitter

Suposto filho de Gugu

O suposto filho do apresentador Gugu Liberato, o empresário Ricardo Rocha de 49 anos, impressionou ao posar ao lado de dois carros de luxo em uma rara aparição. Ao mostrar a sua foto, Ricardo também fez uma reflexão sobre a família. Ele compartilhou a rara foto sua em meio às expectativas para o resultado do teste de DNA a fim de descobrir se ele é ou não filho do apresentador.

