Suposto filho de Gugu se manifesta sobre herança e provoca

O suposto filho do apresentador Gugu Liberato, o empresário Ricardo Rocha de 49 anos, voltou a se posicionar...



Suposto filho de Gugu agiu diante da herança

O suposto filho do apresentador Gugu Liberato, o empresário Ricardo Rocha de 49 anos, voltou a se posicionar em relação a herança. Ocorre que os três filhos do apresentador, as gêmeas Sofia e Marina, 20 anos, e o primogênito João Augusto, 22 anos, bem como os outros herdeiros, que são os cinco sobrinhos e a mãe dele, Maria do Céu, entraram em um acordo sobre a divisão da herança.

