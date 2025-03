Suzane Von Richthofen exibe filho e Marina posa vestida dela Suzane Von Richthofen surgiu com o seu filho de um ano, fruto do seu casamento com o médico Felipe Zecchini Muniz. E a atriz Marina... Bebê Mamãe|Do R7 10/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 10/03/2025 - 14h06 ) twitter

Marina Ruy Barbosa apareceu caracterizada de Suzane Von Richthofen

Suzane Von Richthofen surgiu com o seu filho de um ano, fruto do seu casamento com o médico Felipe Zecchini Muniz. E a atriz Marina Ruy Barbosa também fez a primeira aparição atuando como Suzane para a nova obra que irá retratar a vida dela.

