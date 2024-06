Suzane Von Richthofen: rara aparição com marido e filho de 5 meses Suzane Von Richthofen fez uma raríssima aparição junto com o marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, e o filho que está prestes a...

Suzane Von Richthofen com seu marido e filho

Suzane Von Richthofen fez uma raríssima aparição junto com o marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, e o filho que está prestes a completar cinco meses de vida. Eles compareceram a uma festa junina da escola da enteada de Suzane em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Suzane aparece com seu bebê nos braços e também bem sorridente ao lado do marido. Ela também teria interagido bastante com a enteada.

