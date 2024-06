Bebê Mamãe |Do R7

Suzane Von Richthofen surpreende ao aparecer com o filho e o marido Suzane Von Richthofen fez a primeira aparição com o seu filho e o marido, o médico Felipe Zecchini Muniz. Ela e Felipe são pais de...

Suzane Von Richthofen surgiu com o filho

Suzane Von Richthofen fez a primeira aparição com o seu filho e o marido, o médico Felipe Zecchini Muniz. Ela e Felipe são pais de um bebê que tem quatro meses. E o casal foi com o seu bebê para a festa junina da escola de uma das filhas de Felipe em Bragança Paulista no interior de São Paulo.

