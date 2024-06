Taís Araújo surpreende ao posar com a filha em rara aparição

Bebê Mamãe |Do R7

Taís Araújo posou com a filha com Lázaro Ramos

A atriz Taís Araújo surpreendeu ao fazer uma rara aparição junto com sua filha, a menina Maria Antônia de nove anos. A menina é fruto do casamento de Taís com o ator Lázaro Ramos. Taís e Lázaro estão casados há 17 anos. E além de Maria Antônia, eles também são os pais orgulhosos de João Vicente, 12 anos.

