Tatá posa com sua filha com Rafael Vitti e se declara Tatá Werneck encanta ao surgir com sua filha com Rafael Vitti e se declara para ela. Bebê Mamãe|Do R7 23/01/2025 - 12h27 (Atualizado em 23/01/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tatá Werneck mostra sua filha com Rafael Vitti e se declara e encanta

A atriz e humorista Tatá Werneck encantou ao mostrar um lindo registro com sua filha com o ator Rafael Vitti e se declarou para ela. O casal é pai orgulhoso de uma garotinha. Os dois são casados desde 2019. Não demorou muito tempo eles logo deram boas-vindas a sua primeira filha. A pequena Clara Maria está com cinco anos de vida. Os famosos são mais reservados quanto a exposição de sua herdeira na mídia.

Para saber mais sobre essa linda declaração de amor de Tatá para sua filha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Rebeca Abravanel revela o rosto do seu bebê e ele aprontando

Rafaella Justus exibe ida a terapia após críticas aparência

Claudia Raia exibe o bebê na Torre Eiffel após mudar de país