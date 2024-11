Tatá Werneck posa com Rafael Vitti e sua bebê: “amor” Tatá Werneck posa com Rafael Vitti e sua bebê: “amor” Bebê Mamãe|Do R7 02/11/2024 - 14h49 (Atualizado em 02/11/2024 - 14h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tatá Werneck, Rafael Vitti e Clara Maria

A atriz, apresentadora e humorista Tatá Werneck encantou ao posar com o marido e a bebê do casal. A famosa é casada com o ator Rafael Vitti. Eles oficializaram a união em 2019 e logo depois deram as boas-vindas a sua primeira herdeira. Clara Maria é a primogênita do casal. A garotinha completou cinco anos de vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Sandy mostra o filho em SP e namorado é envolvido em polêmica

Iza exibe detalhes exclusivos da chegada da filha e impressiona

Filha de Léo Santana posa usando fantasia diferente: “que linda”