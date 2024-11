Tays Reis mostra sua filha de 2 anos comendo ração: “flagrante” Tays Reis mostra sua filha de 2 anos comendo ração: “flagrante” Bebê Mamãe|Do R7 08/11/2024 - 21h48 (Atualizado em 08/11/2024 - 21h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tays Reis e sua filha

A cantora Tays Reis compartilhou um perrengue inusitado com sua única filha, fruto do seu casamento com MC Biel. A garotinha Pietra está com dois aninhos de vida. “Que flagrante, vei! E, pela naturalidade, eu acho que essa cidadã tem feito isso mais vezes, concordam????”, escreveu a artista ao exibir o momento em que pega Pietra retirando uma ração do pote do cachorrinho de estimação da família e comendo!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filho de Kayky Brito posa com a mãe em Curitiba e ela faz reflexão

Caçula de Glória Maria posa com Narcisa e o pai, em inauguração

Ivete Sangalo posa com filha gêmea em safári diferente, nos EUA