Tays Reis posa com filha e Biel faz pedido de casamento Tays Reis surge com sua filha no palco e MC Biela faz pedido de casamento. Bebê Mamãe|Do R7 26/01/2025 - 18h27 (Atualizado em 26/01/2025 - 18h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tays Reis posa com sua filha em seu bloco de Carnaval e MC Biel a pede em casamento e encanta

A cantora Tays Reis mostrou um registro para lá de especial de sua filha em ensaio do seu bloco de Carnaval e ainda fois surpreendida com o um pedido de casamento. A artista é casada com o cantor MC Biel. Os dois são papais orgulhosos da pequena Pietra, de apenas dois aninhos de vida. A garotinha é, pelo menos por enquanto, a única filha dos famosos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes desse momento emocionante!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Bebê de Isabel Veloso deixa maternidade após 28 dias! Veja:

Adriana Esteves e o ex posam juntos no aniversário do filho

Ex-namorados, Thaís Fersoza e Gagliasso exibem filhos juntos