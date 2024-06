Terceira filha de Neymar Jr ainda não nasceu A notícia do nascimento da terceira filha do jogador Neymar Jr, a bebê Helena, apareceu em diversos portais e páginas na tarde deste...

Alto contraste

A+

A-

Terceira filha de Neymar Jr ainda não nasceu

A notícia do nascimento da terceira filha do jogador Neymar Jr, a bebê Helena, apareceu em diversos portais e páginas na tarde deste domingo (30). A bebê Helena é filha do jogador com a modelo Amanda Kimberlly. Mas, afinal, a bebê Helena de fato acaba de nascer neste domingo? A resposta é: NÃO! O que aconteceu foi que nasceu uma outra bebê chamada Helena na maternidade São Luiz Star em São Paulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Terceira bebê de Neymar acaba de nascer ou não? Entenda:

• Michel Teló exibe filhos cantando no arraial: ‘futura dupla sertaneja’

• Bruna Biancardi exibe Mavie com ex de Neymar e look de R$3 mil



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.