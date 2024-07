Thaila Ayala e seus filhos desfrutam de luxo na Bahia A atriz Thaila Ayala e seus dois bebês curtiram as férias em um belíssimo hotel de luxo na Bahia. A artista passou cerca de dez dias... Bebê Mamãe|Do R7 19/07/2024 - 22h13 (Atualizado em 19/07/2024 - 22h13 ) ‌



Thaila Ayala mostra seu filho com a babá durante as férias

A atriz Thaila Ayala e seus dois bebês curtiram as férias em um belíssimo hotel de luxo na Bahia. A artista passou cerca de dez dias acompanhada de Francisco, dois anos, e Tereza, um ano e três meses, herdeiros de seu casamento com o ator Renato Góes no resort Campos Bahia Hotel, no município de Santa Cruz Cabrália, na Bahia. A artista também viajou com as amigas, a fotógrafa Bruna Boechat, e a influenciadora Júlia Faria.

