Thaila Ayala encanta ao mostrar filhos vestidos de caipirinhas

A atriz Thaila Ayala mostrou seus dois filhos vestidos com roupas de caipirinha e deixou os fãs encantados com tamanha fofura. A famosa é mãe de um menino e uma menina. Com idades bem próximas, o filho mais velho se chama Francisco e tem dois anos. Já a caçulinha Tereza, completou um ano de vida no mês de abril. Os pequenos são frutos do casamento da atriz com o também ator Renato Goés.

