Thaila Ayala exibe filha provando seus óculos em seu closet Thaila Ayala mostra sua filha caçula se divertindo ao provar óculos no closet a mãe. Bebê Mamãe|Do R7 25/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Thaila Ayala mostra sua filha com Renato Góes provando óculos em sue closet e impressiona

A atriz Thaila Ayala encantou ao mostrar um fofo momento junto com sua filha caçula no seu closet. A famosa é casada com o ator Renato Góes desde 2019. Da união o casal é pai de duas crianças – um menino e uma menina. O filho mais velho deles se chama Francisco e completou três anos. Já a caçula é a Tereza e está com apenas um ano e 10 meses de vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre esse momento encantador!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Any Awuada mostra o seu bebê e é revelado se Neymar é o pai

João Gomes revela seu 2º bebê em miniatura e impressiona

Pai de Henry Borel revela novo pedido de Monique e desabafa