Thaila Ayala exibe sua filha com bolsa de R$12 mil e encanta

Thaila Ayala exibe sua filha com Renato Góes usando bolsa de R$12 mil e encanta

A atriz Thaila Ayala impressionou ao mostrar sua caçula com bolsa luxuoso de grife em seu closet. A artista é mãe de um menino e uma menina. Com idades bem próximas, o filho mais velho se chama Francisco e tem dois anos. Já a caçulinha Tereza, completou um ano de vida no mês de abril. Os pequenos são frutos do seu casamento com o também ator Renato Goés.

