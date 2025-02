Thaila Ayala mostra a filha após operar o coração e celebra Thaila Ayala emociona ao surgir ao lado de sua filha. Bebê Mamãe|Do R7 27/01/2025 - 18h14 (Atualizado em 27/01/2025 - 18h14 ) twitter

Thaila Ayala posa com sua filha e faz relato Bebê Mamãe/Bebê Mamãe

A atriz Thaila Ayala emocionou ao surgir com sua filha mais nova, Tereza, de um aninho. A menina é a caçula de dois herdeiros do casamento da artista com o ator Renato Góes, com quem é casada desde 2019. Eles também são pais de Francisco, de três anos.

