Thais Fersoza compartilha momento especial com a filha Filha de Thais Fersoza e Michel Teló surge costurando! Bebê Mamãe|Do R7 04/09/2024 - 19h31 (Atualizado em 04/09/2024 - 19h31 ) ‌



Filha de Thais Fersoza e Teló surge costurando e encanta

A atriz e apresentadora Thais Fersoza mostrou a filha mais velha aprendendo uma atividade bem diferente. Ela é mãe orgulhosa de duas crianças – uma menina e um menino. Os pequenos são frutos do seu relacionamento com o cantor Michel Teló com quem é casada desde 2014.

