Thaís Fersoza e Teló esquiam com os filhos na França Thaís Fersoza e Michel Teló encantam ao posar com seus filhos na neve. Bebê Mamãe|Do R7 15/02/2025 - 13h06 (Atualizado em 15/02/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Thaís Fersoza e Michel Teló surgem com os filhos na neve e impressionam

A atriz e apresentadora Thaís Fersoza e o cantor Michel Teló encantaram ao surgir com seus filhos esquiando na neve. A família da artista esteve curtindo as férias nos Alpes franceses. Os dois são papais orgulhosos de dois herdeiros. Um menino e uma menina. A primogênita Melinda está com oito anos e o caçula Teodoro tem sete anos de idade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa viagem incrível!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Suposto filho faz revelação do DNA e família de Gugu rebate

Pai de Henry Borel desabafa após decisão sobre a mãe dele

Maíra Cardi revela crise com a sua filha: “ela tá arrasada”