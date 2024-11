Thaís Fersoza posa grávida de 5 meses em foto inédita e reflete Thaís Fersoza posa grávida de 5 meses em foto inédita e reflete Bebê Mamãe|Do R7 19/11/2024 - 19h29 (Atualizado em 19/11/2024 - 19h29 ) twitter

Thaís Fersoza grávida

A atriz Thaís Fersoza impressionou ao exibir uma foto inédita em que aparece grávida de cinco meses. Ela revelou uma linda foto em que surgiu exibindo a sua gestação em meio a natureza e com o mar ao fundo. A atriz compartilhou esta foto que foi feita quando estava esperando sua primogênita com o cantor Michel Teló, a menina Melinda, que atualmente tem oito anos, e revelou um fofíssimo antes e depois com seus filhos.

