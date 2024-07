Thais Fersoza surpreende ao mostrar semelhança com os filhos em fotos antigas A atriz e apresentadora Thaís Fersoza impressionou os fãs ao mostrar fotos antigas de quando ela era pequena e revelou sua semelhança... Bebê Mamãe|Do R7 22/07/2024 - 11h33 (Atualizado em 22/07/2024 - 11h33 ) ‌



Thais Fersoza mostra fotos suas e semelhança com seus filhos e impressiona

A atriz e apresentadora Thaís Fersoza impressionou os fãs ao mostrar fotos antigas de quando ela era pequena e revelou sua semelhança com seus filhos. A artista é casada com o cantor Michel Teló. Junto eles são pais orgulhosos de duas crianças. Melina é sua filha mais velha e está com sete anos. Já o caçula da família Teodoro tem seis anos de vida.

