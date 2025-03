Thales posa com os filhos e mãe de Paulo Gustavo fala dele Viúvo de Paulo Gustavo posou com os filhos e a ex-sogra falou sobre ele. Bebê Mamãe|Do R7 19/03/2025 - 15h47 (Atualizado em 19/03/2025 - 15h47 ) twitter

Viúvo de Paulo Gustavo posou com seus filhos e ex-sogra falou

O dermatologista Thales Bretas posou com os seus dois filhos com o humorista Paulo Gustavo. E a mãe de Paulo, Déa Lúcia, surpreendeu ao falar de Thales e revelar por que não foi na festa de aniversário do se ex-genro.

Para saber mais sobre essa emocionante declaração e os detalhes da comemoração, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

