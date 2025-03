Thiaguinho e Carol anunciam gravidez e exibem a gestação Thiaguinho e Carol Peixinho anunciam gravidez e exibem com alegria a gestação. Bebê Mamãe|Do R7 30/03/2025 - 14h25 (Atualizado em 30/03/2025 - 14h25 ) twitter

Thiaguinho e Carol Peixinho anunciam que estão esperando seu primeiro bebê e impressionam

O cantor Thiaguinho e a influenciadora Carol Peixinho, anunciaram neste domingo (30), que estão à espera do seu primeiro filho juntos. A notícia foi dada através do perfil do casal nas redes sociais. “Prontos pra viver o maior amor do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos 3!!!” escreveu a baiana emocionada ao compartilhar fotos junto com o artista surgiu beijando e acariciando a barriguinha da amada.

