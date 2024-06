Bebê Mamãe |Do R7

Tiago Leifert compartilha momento especial da filha no pula-pula A filha do apresentador Tiago Leifert surgiu se divertindo em um brinquedão e encantou. Quem dividiu o lindo momento da herdeira...

Tiago Leifert mostra a filha brincando no pula-pula e fala do tratamento

A filha do apresentador Tiago Leifert surgiu se divertindo em um brinquedão e encantou. Quem dividiu o lindo momento da herdeira com os fãs foi a escritora e jornalista Daiana Garbin, esposa do comunicador.

