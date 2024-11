Tiago Leifert e Daiana celebram os 4 anos da filha com linda festa Tiago Leifert e Daiana celebram os 4 anos da filha com linda festa Bebê Mamãe|Do R7 29/10/2024 - 15h09 (Atualizado em 29/10/2024 - 15h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tiago Leifert e Daiana Garbin celebram os 4 anos de sua filha com festa dos sonhos

A casa do jornalista e apresentador Tiago Leifert está em festa! Acontece que a única herdeira do famoso está celebrando mais um ano de vida. O comunicador é pai de uma menina chamada Lua. A garotinha é fruto do relacionamento com a jornalista e escritora Daiana Garbin, com quem ele é casado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Amanda Kimberlly exibe 1ª viagem de avião da filha: “visitar o pai?”

Ex de Gisele, Tom Brady, dá indireta após gravidez dela: “o quê?!”

Ticiane Pinheiro revela a filha de 5 anos lavando a louça de casa