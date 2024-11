Tici exibe filha na aula e explica separação de César Tralli há anos Tici exibe filha na aula e explica separação de César Tralli há anos Bebê Mamãe|Do R7 04/11/2024 - 13h51 (Atualizado em 04/11/2024 - 13h51 ) twitter

Tici e filha na escola

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou sua filha com o jornalista César Tralli, a menina Manuella de cinco anos, em sua escola americana. Tici posou junto com a filha na escola particular que ela frequenta em São Paulo. E, recentemente, a apresentadora também surpreendeu ao revelar qual foi o motivo da sua separação de Tralli quando eles ainda estavam namorando.

