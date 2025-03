Ticiane Pinheiro reage e fala após desabafo de Rafa Justus Ticiane Pinheiro mostra atitude de Rafa Justus e opina! Bebê Mamãe|Do R7 10/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 10/03/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ticiane Pinheiro mostra atitude de Rafa Justus e opina

A apresentadora Ticiane Pinheiro exibiu um vídeo de sua filha mais velha e impressionou. Ela é mãe de duas meninas, frutos de diferentes relacionamentos. Sua primogênita nasceu do casamento com o empresário Roberto Justus. O ex-casal se mantém próximo até hoje em prol da criação da filha, Rafaella Justus. A jovem está com 15 anos de idade. Após se separar do apresentador, a famosa subiu novamente ao altar. Em 2017, ele oficializou a união com o jornalista César Tralli. Juntos eles tiveram Manuella. A garotinha completou cinco anos de vida.

Para saber mais sobre a emocionante reflexão de Rafa Justus e a reação de Ticiane, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Grazi Massafera mostra filha com Cauã e revela fase delicada

Karina Bacchi posa com bebê na África e fala sobre adoção

Viih Tube mostra seu bebê com o avô, após afastamento