Ticiane Pinheiro viaja com Tralli e a filha e fala em nova gravidez
Bebê Mamãe|Do R7
20/11/2024 - 00h28 (Atualizado em 20/11/2024 - 00h28 )

Ticiane Pinheiro em viagem em família

A apresentadora Ticiane Pinheiro revelou uma viagem para Campos do Jordão ao lado do marido, o jornalista César Tralli, e a filha deles, a menina Manuella de cinco anos. A família surpreendeu ao posar do lado de um tucano no hotel em que estão hospedados. A apresentadora também respondeu uma internauta que lhe questionou sobre uma nova gravidez.

