Uma Celebração Inesquecível: A Festa de Aniversário dos Filhos de Paulo Gustavo Reprodução Instagram Os filhos do humorista Paulo Gustavo com o dermatologista Thales Bretas, os meninos Gael e Romeu, ganharam uma... Bebê Mamãe|Do R7 19/08/2024 - 10h36 (Atualizado em 19/08/2024 - 10h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Veja a linda festa de aniversário dos filhos de Paulo Gustavo

Os filhos do humorista Paulo Gustavo com o dermatologista Thales Bretas, os meninos Gael e Romeu, ganharam uma festa de cinco anos dos sonhos. Os pequenos comemoraram seu aniversário em um buffet no Rio de Janeiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Filhos de Paulo Gustavo ganham festa de 5 anos dos sonhos!

• Rafaella Santos revela seus presentões pras 2 sobrinhas bebês

• Sheila Mello posa com a filha e o ex em torneio de tênis