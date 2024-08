Uma Declaração de Amor no Dia dos Pais Reprodução Instagram O músico Lucas Lima posou junto com seu filho com a cantora Sandy, o menino Theo, dez anos. Ele surgiu andando... Bebê Mamãe|Do R7 11/08/2024 - 19h06 (Atualizado em 11/08/2024 - 19h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Sandy se declarou para Lucas Lima no dia dos pais

O músico Lucas Lima posou junto com seu filho com a cantora Sandy, o menino Theo, dez anos. Ele surgiu andando a cavalo junto com o seu filho. Foi a cantora quem mostrou esta foto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Lucas Lima posa com filho e Sandy se declara no Dia dos Pais

• Giovanna Antonelli se declara pro marido e pro ex, Murilo Benício

• Gusttavo Lima ganha homenagem da filha: “sorte incrível”