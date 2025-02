Vanessa Giácomo mostra seu filho e o de Winits na balada Filhos de Vanessa Giácomo e Danielle Winits apareceram juntos na balada. Bebê Mamãe|Do R7 19/01/2025 - 01h05 (Atualizado em 19/01/2025 - 01h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filhos de Danielle Winits e Vanessa Giácomo surgiram na balada

A atriz Vanessa Giácomo revelou que a adolescência já chegou com tudo na sua casa! Ela surpreendeu ao mostrar o seu primogênito Raul, fruto do casamento com seu ex-marido, o ator Daniel de Oliveira, na balada. E o rapaz ainda estava na companhia de outro filho atores, Noah! O rapaz é fruto do casamento da atriz Danielle Winits com seu ex-marido Cássio Reis.

Para saber mais sobre essa história e a relação entre os filhos das atrizes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Ana Hickmann e Edu posam com os filhos em viagem de família

Grávida, Lexa curte viagem com Anitta na Suíça

Mãe fica chocada ao ver o que o seu menino de 3 anos comeu