Vanessa Giácomo mostra sua caçula e a semelhança impressiona Bebê Mamãe|Do R7 09/11/2024 - 00h29 (Atualizado em 09/11/2024 - 00h29 )

Vanessa Giácomo e sua filha caçula

A atriz Vanessa Giácomo tem três filhos e é muito discreta em relação a eles. Ela é a mãe orgulhosa dos adolescentes Raul, 16 anos, e Moises, 14 anos, que são frutos do seu primeiro casamento com o ator Daniel de Oliveira. E também é mãe da menina Maria, nove anos, fruto do seu atual casamento com Giuseppe Dioguardi. Agora, Vanessa mostrou uma foto raríssima de sua filha caçula e a semelhança entre elas impressionou.

