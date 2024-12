Vanessa Giácomo posa com 3 filhos nos EUA em rara aparição Vanessa Giácomo surge com seus 3 filhos em rara aparição nos EUA. Bebê Mamãe|Do R7 08/12/2024 - 22h48 (Atualizado em 08/12/2024 - 22h48 ) twitter

Vanessa Giácomo encanta ao surgir em foto rara com seus três filhos em viagem aos EUA e encanta

A atriz Vanessa Giácomo encantou ao surgir com seus três filhos em rara aparição em viagem aos EUA. A artista é casada com o empresário Giuseppe Dioguardi desde 2014. Dessa união nasceu a menina Maria, que está com nove anos de idade. A garotinha é a única da artista com Giuseppe, e caçula dos três filhos de Vanessa.

Dessa união nasceu a menina Maria, que está com nove anos de idade. A garotinha é a única da artista com Giuseppe, e caçula dos três filhos de Vanessa.

