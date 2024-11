Vanessa Giácomo posa com seus três filhos e faz declaração Vanessa Giácomo posa com seus três filhos e faz declaração Bebê Mamãe|Do R7 15/10/2024 - 22h28 (Atualizado em 15/10/2024 - 22h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vanessa Giácomo e seus filhos

A atriz Vanessa Giácomo emocionou ao surgir junto a seus três filhos em um entardecer à beira mar no Rio de Janeiro. A artista é mãe de dois meninos, já adolescentes, e uma menina. Raul e Moisés, de 16 e 14 anos, são frutos do primeiro casamento de Vanessa com o ator Daniel de Oliveira, que durou cerca de três anos. Já a filha Maria, de nove anos, é filha do atual casamento de Vanessa com o empresário italiano Giuseppe Dioguardi, com quem se casou em 2014.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa emocionante declaração!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Ex mostra filho de Kayky Brito e ator surge em festa do sobrinho

Rafael Zulu celebra os 3 anos do filho com festa simples e linda

Amanda Kimberlly revela receio de deixar a filha com Bruna! Veja: