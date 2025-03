Veja como está menino que foi considerado o pai mais jovem Entenda o que aconteceu com o menino que foi considerado o pai mais jovem da Inglaterra. Bebê Mamãe|Do R7 14/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 14/03/2025 - 16h46 ) twitter

Entenda o que houve com este menino que foi considerado pai mais jovem da Inglaterra

O menino Alfie Patten então com apenas 12 anos de idade ficou conhecido no mundo todo após revelar que havia se tornado pai de uma bebê! Rapidamente, o garoto inglês passou a ser considerado o pai mais jovem da Inglaterra. Mas o que aconteceu com ele, 16 anos depois? E afinal, ele realmente era o pai da bebê?

Para saber mais sobre a vida de Alfie Patten e os desdobramentos dessa história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

