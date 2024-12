Em vídeo emocionante, Viih Tube revela estado de saúde do bebê Ravi Após 15 dias, ele segue internado em hospital particular de São Paulo Bebê Mamãe|Do R7 08/12/2024 - 14h28 (Atualizado em 08/12/2024 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Viih Tube falando sobre o seu bebê Bebê Mamãe/Bebê Mamãe

Os influenciadores Viih Tube e Eliezer atualizaram sobre o estado do seu bebê Ravi e revelaram o que já se sabe que ele tem após 15 dias internado. O bebê segue internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo e Viih e Eliezer fizeram desabafos.

Para mais detalhes sobre a situação do pequeno Ravi e as atualizações emocionantes do casal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Gabriella Gaspar exibe suposta filha de Neymar e decisão do DNA

Yuri exibe filha com Iza e ela fala dele pela 1ª vez após separação

Bebês de Edson Celulari e Claudia encantam na 1ª foto juntos!