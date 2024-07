Virgínia e Zé Felipe preparam enxoval luxuoso para o bebê nos EUA A esposa e a mãe do cantor, Virgínia Fonseca e Poliana Rocha, surgiram com o luxuoso enxoval do caçula da família. Nora e sogra...

Alto contraste

A+

A-

Virgínia faz enxoval luxuoso para seu bebê com Zé Felipe

A esposa e a mãe do cantor, Virgínia Fonseca e Poliana Rocha, surgiram com o luxuoso enxoval do caçula da família. Nora e sogra embarcaram junto as duas herdeiras do artista para Orlando, nos Estados Unidos. A viagem teve um propósito para lá de especial, comprar todos os itens necessários para a chegada do bebê mais novo da família. A influenciadora e o cantor estão à espera de seu terceiro herdeiro, o primeiro menino do casal. O bebê já tem nome escolhido, homenageará o pai e o avô, ambos cantores: Zé Leonado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Publicidade

Leia mais em Bebê Mamãe



• Virgínia faz enxoval de seu bebê com Zé Felipe nos EUA: “demais”

• Certidão da filha de Amanda Kimberlly e Neymar é revelada. Veja:

• Xuxa mostra a filha Sasha no novo trabalho pela 1ª vez: “orgulho”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.