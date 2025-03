Virgínia exibe nova foto do bebê com Zé Felipe e é criticada A influenciadora Virgínia Fonseca revelou uma nova foto do seu bebê com o cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo de cinco meses.... Bebê Mamãe|Do R7 04/03/2025 - 14h08 (Atualizado em 04/03/2025 - 14h08 ) twitter

Virgínia Fonseca teve atitude com filho com Zé Felipe

A influenciadora Virgínia Fonseca revelou uma nova foto do seu bebê com o cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo de cinco meses. O bebê está internado com bronquiolite e a influenciadora foi muito criticada ao mostrar esta nova foto da criança.

Para saber mais sobre a polêmica e as reações dos internautas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

