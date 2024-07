Virgínia Fonseca e sogra vão às compras nos EUA em jatinho particular

Bebê Mamãe |Do R7

Virgínia Fonseca viaja com as filhas para fazer enxoval do bebê nos EUA

A influenciadora digital Virgínia Fonseca embarcou com suas duas filhas para uma viagem para Orlando, nos Estados Unidos. A famosa está grávida pela terceira vez e, agora, será mamãe de um menino. Os três herdeiros são frutos do relacionamento de Virgínia com o cantor Zé Felipe.

