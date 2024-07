Virgínia Fonseca e Zé mostram ensaio gestante cheio de criatividade

‌



A+

A-

Zé Felipe e Virgínia Fonseca posam em novo ensaio gestante

A influenciadora e empresária Virgínia Fonseca exibiu novos cliques de seu ensaio gestante. A famosa está na reta final da gravidez e já completou oito meses da doce espera por seu caçula. Para eternizar o barrigão, ela posou para lindos cliques. As sessões de fotos foram feitas neste último final de semana e incluiu registros sozinha, com o marido e com as filhas mais velhas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Publicidade

Leia mais em Bebê Mamãe



• Virgínia Fonseca e Zé exibem seu novo ensaio gestante: ‘criativos’

• Wesley Safadão celebra 10 anos da filha com linda festa no haras

• Lucas Lima posa com o filho com Sandy e desabafa: “em reforma”