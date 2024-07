Virgínia Fonseca encanta ao posar com suas filhas e Zé Felipe na reta final da gravidez

Bebê Mamãe |Do R7

Na reta final da gravidez, Virgínia Fonseca posa com suas filhas com Zé Felipe e encanta

A empresária Virgínia Fonseca, encantou ao posar com suas filhas com o cantor Zé Felipe e mostrou seu barrigão de grávida. O casal está a esperar está à espera do seu terceiro bebê. Eles já são papais orgulhosos de duas meninas. Maria Alice, de três anos e Maria Flor, de apenas um ano e dois meses de vida.

