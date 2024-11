Virgínia Fonseca exibe 3 filhos e revela transformação no seu rosto Virgínia Fonseca exibe 3 filhos e revela transformação no seu rosto Bebê Mamãe|Do R7 19/10/2024 - 21h48 (Atualizado em 19/10/2024 - 21h48 ) twitter

Virgínia Fonseca e seus filhos

A influenciadora digital e empresária Virgínia Fonseca encantou ao mostrar ao mostra seus 3 filhos e revelou transformação em seu rosto. A artista é mãe de três herdeiros. Sua primogênita Maria Alice tem três anos. A filha do meio, Maria Flor está perto de completo dois aninhos de vida e completando o trio, o pequeno José Leonardo, de um mês de vida. As crianças são frutos de seu casamento com o cantor Zé Felipe, herdeiro do sertanejo Leonardo.

