Viúva fala pela 1ª vez após adeus ao piloto e ao filho deles Viúva do piloto Eduardo Imamura desabafou após adeus ao marido e ao filho. Bebê Mamãe|Do R7 09/04/2025 - 11h07 (Atualizado em 09/04/2025 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Viúva do piloto Eduardo Imamura falou do adeus a ele e ao filho do casal

A viúva do piloto Eduardo Imamura falou pela primeira vez após o adeus a ele e ao filho do casal, o pequeno Bento de sete anos. No curto espaço de três dias, a cabelereira Aline Torres Imamura teve que se despedir do seu marido e do seu filho único. O piloto e o menino Bento estavam em um veículo que colidiu com um caminhão na estrada.

Para saber mais sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Cauã Reymond surge com a filha com Grazi e relata bronca

Arthur Aguiar posa com filhos na linda festa de sua mãe

Filhas de Kaká surgem trabalhando como modelos