Viúvo de Paulo Gustavo mostra filhos em museu em homenagem ao pai e emociona Filhos de Paulo Gustavo surgem em homenagem a Paulo Gustavo após 4 anos d sua partida. Bebê Mamãe|Do R7 05/05/2025 - 12h41 (Atualizado em 05/05/2025 - 12h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filhos de Paulo Gustavo prestam homenagem ao pai em exposição e encantam Bebê Mamãe

Os filhos do saudoso humorista Paulo Gustavo deixaram os fãs encantados ao surgirem juntos em museu em homenagem ao papai famoso. Acontece que neste domingo (04), fez quatro anos da partida do artista. Ao dar adeus, o ator deixou dois herdeiros. Romeu e Gael nasceram de seu relacionamento com o médico Thales Bretas com quem o ator foi casado. Os dois subiram ao altar em 2015 em uma linda cerimônia realizada no Parque Lage, na zona Sul do Rio de Janeiro.

Para saber mais sobre essa emocionante homenagem, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Gabriella Gaspar responde sobre DNA com Neymar e exibe filha

Nova foto de Meghan deixa príncipe William indignado! Veja:

Wanessa Camargo exibe filho de DJ no casamento de Buaiz com Isis