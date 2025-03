Viúvo de Paulo Gustavo mostra os filhos no carnaval em casa Thales posa com seus filhos com Paulo Gustavo em carnaval em casa! Bebê Mamãe|Do R7 03/03/2025 - 20h46 (Atualizado em 03/03/2025 - 20h46 ) twitter

Thales posa com seus filhos com Paulo Gustavo em carnaval em casa

Os filhos do ator Paulo Gustavo surgiram com o pai, o médico Thales Bretas, aproveitando o carnaval. Mas, ao que tudo indica as crianças e o dermatologista saíram no bloquinho da preguiça! Isto porque no clique publicado na internet eles aparecem relaxando na sala de casa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

